Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

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Российский телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» радиостанции «Вести FM» жестко раскритиковал условия отдыха на Крымском полуострове.

По его словам, в Крыму слишком высокие цены, несоизмеримые с уровнем инфраструктуры и сервиса. И местные «сволочуги» поднимут цены на отдых, когда в регион поедут россияне, оставшиеся из-за коронавируса без туров за границу, сказал Соловьев.

«Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме? <…>В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос — предложение — рынок, ну понятно», — выпустил тираду Соловьев.

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По его мнению, чтобы в Крыму было хорошо, в регионе нужно «все строить по разумным ценам», «бить по рукам» тех, кто ворует бюджетные деньги, а также ввести на полуостров дивизию имени Дзержинского (Дивизия войск национальной гвардии России — прим.) и «проредить» вредителей.

«Аэропорт (новый терминал международного аэропорта «Симферополь» — прим.) — красавец, мост построили. Пахать не пробовали еще и там?» — обратился Владимир Соловьев к жителям Крымского полуострова.

Напомним, в 2013 году Владимир Соловьев рассказывал, почему Крым даром не нужен России.

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