Шнуров: статус Крыма никем не признан, кроме самой России

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, недавно ставший членом Партии роста, написал стихотворение на социально-политическую тематику, посвященное Крыму.

Свое произведение артист выложил в Instagram.

Шнуров упомянул, что статус полуострова никем не признан, кроме самой России. При этом лидер «Ленинграда» выражает недовольство тем, что граждане, ставящие под сомнение российский статус полуострова, подвергаются критике.

Крым наш, теперь чего же боле.

Никем не признанный, но ваш.

Но вы наверно поневоле,

От всех желаете оммаж Услышать. Рабское единство

И строй фальшивых голосов.

Что не по-вашему, все свинство,

Нет у суждений полюсов.

Музыкант отмечает высокие цены на товары и услуги в Крыму, а также сложности с развитием бизнеса в регионе из-за санкций.

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Пусть общая дороговизна,

И есть свидетельства тому,

Ведь не один серьезный бизнес,

Не открывается в Крыму.И санкции, они ж на людях.

Все собирается в коллаж.

В…т (нецензурное слово) за слово без прелюдий.

А так конечно, весь мир наш.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» на вопрос ведущей Тины Канделаки «Крым - наш?», Сергей Шнуров ответил: «Поживем – увидим».

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 20 марта 2020 : Российские артисты отменили свои концерты в Крыму. Организаторы концертов российских и мировых звезд в Крыму – компания INconcert – сообщила о переносе всех апрельских выступлений.

Четверг, 19 марта 2020 : Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме. Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский призвал лидера группы «Ленинград» и члена Партии роста Сергея Шнурова «заниматься творчеством, а не политикой».

Вторник, 17 марта 2020 : Шнуров про принадлежности Крыма: «Поживем - увидим». Шоумен, лидер группировки «Ленинград», а теперь уже и политик Сергей Шнуров долго не мог найти слов в ответ на блицвопрос: «Крым наш?».

Понедельник, 16 марта 2020 : Экс-солистка «Ленинграда» ушла из шоу на украинском ТВ из-за Крыма. В Украине из проекта «Голос страны» ушла бывшая участница группировки «Ленинград» Василиса Старшова.