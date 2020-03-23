Школы и вузы Крыма официально закрылись на карантин

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
Согласно документу, учредителям образовательных организаций следует перевести школьников и студентов на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
При этом по заявлению родителей для учеников 1-4 классов в школах может быть организована работа дежурных групп численностью не более 12 человек.
Детские сады продолжат функционировать в штатном режиме, отмечается в указе.
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Родители сами будут решать, водить туда детей или нет.
Кроме того, документ запрещает в период действия режима повышенной готовности проводить в Крыму массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные, развлекательные, а также публичные, организаторами которых являются органы государственной власти и органы местного самоуправления в республике.
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