Школы и вузы Крыма официально закрылись на карантин

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Государственные общеобразовательные и спортивные школы Крыма, а также учреждения дополнительного образования, училища и вузы закрылись на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится до 12 апреля.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, учредителям образовательных организаций следует перевести школьников и студентов на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

При этом по заявлению родителей для учеников 1-4 классов в школах может быть организована работа дежурных групп численностью не более 12 человек.

Детские сады продолжат функционировать в штатном режиме, отмечается в указе.

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Родители сами будут решать, водить туда детей или нет.

Кроме того, документ запрещает в период действия режима повышенной готовности проводить в Крыму массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные, развлекательные, а также публичные, организаторами которых являются органы государственной власти и органы местного самоуправления в республике.

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