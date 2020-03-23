Севастопольский троллейбусный вандал получил два года тюрьмы

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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23 марта 2020
Он признан виновным в совершении преступления по статье «вандализм», сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Судом установлено, что в сентябре 2019 года злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь автобусе, следующем по маршруту № 92, повредил транспортный стационарный терминал (валидатор), принадлежащий ООО «Единая городская карта Севастополя», стоимостью более 7 тысяч рублей.
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Дознание по уголовному делу проведено сотрудниками полиции по Балаклавскому району. С учетом всех обстоятельств по делу, по совокупности с наказанием по предыдущему приговору суда, злоумышленнику судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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Сегодня: В Севастополе обезвредили семь авиабомб времен войны. В Севастополе на специальном полигоне уничтожили семь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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