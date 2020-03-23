Севастопольский троллейбусный вандал получил два года тюрьмы

Балаклавский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина соседнего государства 1981 года рождения.

Он признан виновным в совершении преступления по статье «вандализм», сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Судом установлено, что в сентябре 2019 года злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь автобусе, следующем по маршруту № 92, повредил транспортный стационарный терминал (валидатор), принадлежащий ООО «Единая городская карта Севастополя», стоимостью более 7 тысяч рублей.

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Дознание по уголовному делу проведено сотрудниками полиции по Балаклавскому району. С учетом всех обстоятельств по делу, по совокупности с наказанием по предыдущему приговору суда, злоумышленнику судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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