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Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу

Понедельник
23 марта 2020
10:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу

© newsone.ua

По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщила Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья Пеньковская.

— Минкурортов были предложены два объекта размещения под обсерваторы. По первому объекту, который расположен на территории Феодосии, там идут ремонтные работы, после их окончания его можно будет рассматривать, как обсерватор. Второй объект в Керчи, он в первом приближении соответствует условиям, это 70 коек. Сегодня, если противочумная станция Роспотребнадзора подтверждает наше предварительное обследование, они дают необходимое матобеспечение и мы начинаем готовить еще один обсерватор на восточной территории, — сообщила Пеньковская.

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