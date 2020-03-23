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Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса

Понедельник
23 марта 2020
21:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса

© Новости Крыма

Пользователи российского сервиса знакомств Мамба стали меньше посещать ресурс и знакомиться в сети.

Согласно статистике сервиса, пользователи менее расположены к новым знакомствам и предпочитают оставаться в режиме «карантин» даже онлайн.

За последние две недели количество пользователей, посетивших ресурс за сутки, снизилось на 6,3%. Также немного снизились и другие метрики: количество матчей, новые регистрации, суточное количество сообщений и виртуальных подарков друг другу. Общий градус флирта в онлайне упал, несмотря на весеннюю погоду. Сервис отмечает, что среди вновь зарегистрировавшихся есть «шутники», которые выбирают себе имя Коронавирус или загружают фото на фоне пустых полок в супермаркетах. Также люди добавляют COVID-19 в теги своей анкеты и активно обсуждают грипп в стримах.

«Действительно мы заметили снижение активности пользователей, но считаем, что это не долговременный тренд. По всей видимости, люди переключились на обсуждение новостей в соцсетях и закупку продуктов. Как только пандемия пойдет на спад, активность людей в приложениях для знакомств пойдет вверх. Для Мамбы коронавирус не так плачевен, как для туроператоров и авиаперевозчиков, поэтому необходимости вводить какие-то радикальные меры и менять бизнес у нас нет. Но мы не исключаем, что ситуация может развиваться и в худшую сторону», – сообщил генеральный директор Мамбы Андрей Бронецкий.

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По словам психолога, писателя и журналиста Владимира Шахиджаняна, интерес знакомствам в сети и сервису Мамба вернется. Рост посещений ожидается в течение недели, и будет обусловлен нехваткой общения у людей, работающих удаленно.

«Коронавирус влияет на всех и на все. Но я думаю, что у страха глаза велики. Еще две-три недели, и все вернется в свое русло. Мало того, думаю, дней через пять-шесть количество желающих пообщаться на Мамбе увеличится из-за карантина. Первый шок пройдет, новости про коронавирус станут «привычными», а людям станет грустно и скучно на удаленке. Им захочется общения как с перспективой более близкого знакомства, так и без. Так что на мой взгляд, трагедии никакой нет. Трудности нас только закаляют. В искусстве есть хорошая фраза: «Ограниченность средств рождает поиск». Вот, пожалуй, и все. Хорошего всем поиска! Покой нам только снится», – сказал психолог.

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