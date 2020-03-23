Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 марта

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 23 марта.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов. Ветер восточный до 9 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +2 до +5, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.

В Ялте в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 84 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 1 до 2 градусов выше нуля.

В Севастополе в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 78 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 85 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 86 процентов. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 78 процентов. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 74 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 76 процентов. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +5, ближайшей ночью от +1 до +3 градусов.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Малореченском - 9, в Мысовом - 8, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, на мысе Сарыч - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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