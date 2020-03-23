Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы против коронавируса

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Патриарх Русской православной церкви Кирилл утвердил тексты специальных молитв в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.

Как отмечается на сайте Московского патриархата, их начали читать во всех храмах РПЦ.

Синод призвал всех священников и прихожан «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Текст молитвы написан на церковнославянском языке, слово коронавирус в нем не упоминается – болезнь называется «губительным поветрием».

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Ранее в РПЦ разработали правила профилактики заражения коронавирусом во время служб. В частности, для раздачи антидора – хлеба, из которого вырезаются просфоры – предложено использовать одноразовые перчатки, для миропомазания и елеосвящения – ватную палочку и бумажную салфетку, которые нужно будет сжигать. Священникам рекомендовано не подавать прихожанам крест и руки для целования.

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Сегодня : В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса. В храмах Севастополя на утренней литургии провели специальные молебны против распространения коронавируса в городе.

Четверг, 19 марта 2020 : Крымский священник просит болеющим не ходить в храм. Людям, болеющим ОРВИ и «простудой», не стоит посещать церковные службы.

Вторник, 17 марта 2020 : РПЦ не рекомендует священникам протягивать для поцелуев кресты, чаши и руки. РПЦ выпустила инструкцию по мерам безопасности в церквях в связи с пандемией коронавируса. Документ утвержден патриархом московским и всея Руси Кириллом.

Вторник, 10 марта 2020 : Владимирский собор в Херсонесе может быть начнут реставрировать в этом году. Запланировано оборудование новых экспозиционных зон под открытым небом и реконструкция имеющейся экспозиции у Античного театра.