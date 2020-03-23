Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы против коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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23 марта 2020
Как отмечается на сайте Московского патриархата, их начали читать во всех храмах РПЦ.
Синод призвал всех священников и прихожан «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Текст молитвы написан на церковнославянском языке, слово коронавирус в нем не упоминается – болезнь называется «губительным поветрием».
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Ранее в РПЦ разработали правила профилактики заражения коронавирусом во время служб. В частности, для раздачи антидора – хлеба, из которого вырезаются просфоры – предложено использовать одноразовые перчатки, для миропомазания и елеосвящения – ватную палочку и бумажную салфетку, которые нужно будет сжигать. Священникам рекомендовано не подавать прихожанам крест и руки для целования.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса. В храмах Севастополя на утренней литургии провели специальные молебны против распространения коронавируса в городе.
Четверг, 19 марта 2020: Крымский священник просит болеющим не ходить в храм. Людям, болеющим ОРВИ и «простудой», не стоит посещать церковные службы.
Вторник, 17 марта 2020: РПЦ не рекомендует священникам протягивать для поцелуев кресты, чаши и руки. РПЦ выпустила инструкцию по мерам безопасности в церквях в связи с пандемией коронавируса. Документ утвержден патриархом московским и всея Руси Кириллом.
Вторник, 10 марта 2020: Владимирский собор в Херсонесе может быть начнут реставрировать в этом году. Запланировано оборудование новых экспозиционных зон под открытым небом и реконструкция имеющейся экспозиции у Античного театра.
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