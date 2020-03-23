Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина В Крыму закрывают Никитский ботанический сад Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля

Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз

Понедельник
23 марта 2020
18:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз

© rbc.ua

Пассажиропоток на пунктах пропуска на границе с Украиной в Крыму сократился почти в 20 раз.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил начальник Погрануправления ФСБ по Крыму Сергей Станкевич.

«Со вчерашних суток отмечаем резкое уменьшение количества лиц, которые приезжают через наши пункты пропуска. Если за субботу было около 500 человек, то за воскресенье – 265, из них граждан России – 176, граждан Украины – 89. По сравнению с началом марта это почти в 20 раз уменьшение пассажиропотока», – сообщил Станкевич.

Читайте: На автостанциях Крыма вводится пропускной режим

С момента ограничения въезда иностранцев в Крым – 18 марта – границу в обе стороны пересекло 2 898 человек, из них граждан России 1 781, граждан Украины – 1 085, 32 человека – иностранные граждане третьих стран или лица без гражданства.

21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный побывал во Франции и приехал на полуостров с территории Украины. Все контакты заразившегося установлены.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Из Астрахани в Крым запустят прямые авиарейсы. С 6 июня между Симферополем и Астраханью после четырехлетнего перерыва возобновятся прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

Сегодня: В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты. С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в поездах следующих в Крым регулярно проводится дезинфекция вагонов, линейный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и антисептиками.

Вчера: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города и чартеров для вывоза граждан в их страны, сообщает Росавиация.

Вчера: Минтранс: перевозчикам в Крыму категорически не хватает защитных масок. Водители общественного транспорта в Республике Крым обеспечены медицинскими масками меньше, чем на 3% от потребности.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/passazhiropotok-na-admingranitse-s-ukrainoi-v-krymu-sokratilsya-v-20-raz-129359/

 
 

Транспорт Крыма

Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз

Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз

Украинцы перестали ездить в Крым

Украинцы перестали ездить в Крым

Как повлияла эпидемия коронавируса на количество авиарейсов в Крым

Как повлияла эпидемия коронавируса на количество авиарейсов в Крым

Минтранс Крыма синхронизирует расписания пригородных поездов и автобусов

Минтранс Крыма синхронизирует расписания пригородных поездов и автобусов

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса
СЮЖЕТ
Коронавирус

Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса

Тренды недели

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.