Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы

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С 30 марта в поликлиниках республики на время коронавирусной пандемии будут прекращены диспансеризация и профосмотры. В Севастополе прекращается плановая госпитализация и вводится запрет на посещение медучреждений.

«В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ принято решение о приостановлении с 30 марта профилактических мероприятий (диспансеризации) в Крыму», – написал глава ведомства Игорь Чемоданов на своей странице в Instagram.

В свою очередь вице-премьер Елена Романовская на заседании штаба по противодействию коронавирусу добавила, что приказ касается и частных медучреждений, которые проводят медицинские осмотры, включая диспансеризацию.

«Обычные медицинские приемы, шоферские комиссии проводите, но принимайте меры профилактики», - добавила Романовская, обращаясь к руководителям частных клиник.

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Такие же меры будут применяться и в Севастополе. Кроме того, в связи с вводом режима повышенной готовности в городе приостановили плановую госпитализацию и посещение медицинских учреждений. Теперь передача продуктов и личных вещей пациентам в больницах будет осуществляться через дежурных администраторов, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Введен запрет на посещение гражданами медицинских учреждений. Также с сегодняшнего дня прекращена плановая госпитализация всех пациентов. Эта мера временная», – сообщил директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

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