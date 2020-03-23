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Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы

Понедельник
23 марта 2020
16:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы

© Новости Крыма

С 30 марта в поликлиниках республики на время коронавирусной пандемии будут прекращены диспансеризация и профосмотры. В Севастополе прекращается плановая госпитализация и вводится запрет на посещение медучреждений.

«В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ принято решение о приостановлении с 30 марта профилактических мероприятий (диспансеризации) в Крыму», – написал глава ведомства Игорь Чемоданов на своей странице в Instagram.

В свою очередь вице-премьер Елена Романовская на заседании штаба по противодействию коронавирусу добавила, что приказ касается и частных медучреждений, которые проводят медицинские осмотры, включая диспансеризацию.

«Обычные медицинские приемы, шоферские комиссии проводите, но принимайте меры профилактики»,  - добавила Романовская, обращаясь к руководителям частных клиник.

Читайте: Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Такие же меры будут применяться и в Севастополе. Кроме того, в связи с вводом режима повышенной готовности в городе приостановили плановую госпитализацию и посещение медицинских учреждений. Теперь передача продуктов и личных вещей пациентам в больницах будет осуществляться через дежурных администраторов, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Введен запрет на посещение гражданами медицинских учреждений. Также с сегодняшнего дня прекращена плановая госпитализация всех пациентов. Эта мера временная», – сообщил директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Контактировавших с больными коронавирусом, отследят по мобильнику. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/otmeny-gospitalizatsii-i-mnogo-zapretov-meduchrezhdeniya-kryma-perehodyat-na-osobyi-rezhim-raboty-129368/

 
 

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