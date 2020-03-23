На севастопольском кладбище произошла странная история

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На городском кладбище Севастополя неизвестные осквернили более 200 захоронений. Инцидент произошел неделю назад в ночь с пятницы на субботу, о чем сотрудники Службы по вопросам похоронного дела сразу сообщили правоохранителям.

«В результате проведенных оперативных действий сотрудниками МВД протокольно зафиксировано, что сорвано 213 табличек», – отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

По информации телеканала «НТС», инцидент произошел на городском кладбище в районе 5-го километра Балаклавского шоссе. Таблички с именами и датами жизни упокоенных были сорваны в 46-м квартале сектора «П».

«Это какой-то невероятный факт вандализма. Все свежие могилы, которые есть, остались без табличек. Какой-то ненормальный человек, вандал «обезглавил» кресты буквально более чем двухсот свежих захоронений. То есть фактически весь участок стоит безымянный», – говорит очевидец на снятом с кладбища видео.

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В пресс-службе УМВД по городу Севастополю рассказали, что около недели назад в ведомство поступило заявление о краже более 30 табличек на кладбище 5-го километра. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту. Связаться с администрацией кладбища «Кальфа» журналистам не удалось.

Ранее в поселке Сахарная Головка была осквернена Могила Неизвестного солдата. Глава города назвал это новостью, от «которой сжимаются кулаки», пообещал во всем разобраться и поручил восстановить памятник к 9 Мая.

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