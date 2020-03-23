Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На севастопольском кладбище произошла странная история

Понедельник
23 марта 2020
19:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


На севастопольском кладбище произошла странная история

© Форпост

На городском кладбище Севастополя неизвестные осквернили более 200 захоронений. Инцидент произошел неделю назад в ночь с пятницы на субботу, о чем сотрудники Службы по вопросам похоронного дела сразу сообщили правоохранителям.

«В результате проведенных оперативных действий сотрудниками МВД протокольно зафиксировано, что сорвано 213 табличек», – отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

По информации телеканала «НТС», инцидент произошел на городском кладбище в районе 5-го километра Балаклавского шоссе. Таблички с именами и датами жизни упокоенных были сорваны в 46-м квартале сектора «П».

«Это какой-то невероятный факт вандализма. Все свежие могилы, которые есть, остались без табличек. Какой-то ненормальный человек, вандал «обезглавил» кресты буквально более чем двухсот свежих захоронений. То есть фактически весь участок стоит безымянный», – говорит очевидец на снятом с кладбища видео.

Читайте: В Крыму в частном доме сгорел мужчина

В пресс-службе УМВД по городу Севастополю рассказали, что около недели назад в ведомство поступило заявление о краже более 30 табличек на кладбище 5-го километра. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту. Связаться с администрацией кладбища «Кальфа» журналистам не удалось.

Ранее в поселке Сахарная Головка была осквернена Могила Неизвестного солдата. Глава города назвал это новостью, от «которой сжимаются кулаки», пообещал во всем разобраться и поручил восстановить памятник к 9 Мая.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму водитель под кайфом влетел в дерево. Сегодня ночью в селе Равнополье Симферопольского района легковой автомобиль врезался в дерево, сообщают очевидцы в соцсети.

Сегодня: На кладбище в Севастополе осквернили 200 могил. На городском кладбище на пятом километре Балаклавского шоссе в Севастополе неизвестные осквернили более 200 могил.

Сегодня: В ялтинской многоэтажке потушили пожар. В многоквартирном жилом доме в Ялте крымские огнеборцы потушили пожар с очагом возгорания на 7 этаже.

Сегодня: В Крыму за неделю произошло 125 пожаров. За неделю в Крыму произошло 125 пожаров, из них один – лесной, а 87 – возгорания мусора и сухой растительности.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/na-sevastopolskom-kladbishe-proizoshla-strannaya-istoriya-129390/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На севастопольском кладбище произошла странная история

На севастопольском кладбище произошла странная история

В Крыму волки задрали стадо коз

В Крыму волки задрали стадо коз

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

В Ялте пьяная компания, убегая от полиции, разбилась на «Жигулях»

В Ялте пьяная компания, убегая от полиции, разбилась на «Жигулях»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.