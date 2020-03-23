На кладбище в Севастополе осквернили 200 могил

На городском кладбище на пятом километре Балаклавского шоссе в Севастополе неизвестные осквернили более 200 могил.

Вандалы сорвали с крестов таблички, пишет НТС.

Очевидцы, заснявшие на видео результат варварского деяния, отмечают, что один из секторов кладбища стал похожим «поле безымянных захоронений», так как теперь на могилах нет табличек с именами и датами жизни.

По данным СМИ, на месте происшествия уже работают правоохранители. Работники кладбища отмечают, что территория не охраняется.

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Как сообщалось, в начале марта в Севастополе вандалы разгромили могилу неизвестного солдата. По данному факту прокуратура города организовала проверку.

Кроме того, в мае прошлого года в городе-герое вандалы осквернили еще одно памятное место, посвященное Второй мировой войне. Это был памятник воинам, защищавшим город в годы войны, который позже власти города восстановили.

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