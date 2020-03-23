Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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23 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба управления.
«Данные меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлением в Республике Крым первого факта заражения, учитывая высокую степень опасности данного заболевания, в особенности для людей пожилого возраста, – говорится в сообщении. – Имамам рекомендовано призывать верующих отказаться от проведения мероприятий, предполагающих коллективное участие и провести разъяснительную работу, относительно мер по профилактике заболевания».
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Также до 12 апреля приостановлено проведение традиционных религиозных обрядов – дуа, обряды имянаречения и никях (бракосочетание), а погребальные обряды и дженазе-намаз проводить максимально кратко, «без физического контактирования и рукопожатий».
В Духовном управлении мусульман Крыма организовали «горячую линию» по телефону +7 (978) 07-41-847 и дежурство по богословскому консультированию верующих и неотложным вопросам.
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