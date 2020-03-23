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Власть -> Власть по-крымски

МФЦ Крыма переходят на работу по предварительной записи

Понедельник
23 марта 2020
09:44

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Воспользоваться услугами многофункциональных центров Крыма можно будет только по предварительной записи.

Об этом сообщили в Мининформе РК.

«Данные меры приняты в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики Крым на основании Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Отметим, что подобная практика уже введена в других субъектах Российской Федерации», - пояснили в ведомстве.

Для получения талона необходимо иметь стандартную учетную запись в ЕСИА. Нет необходимости приходить в центры «Мои Документы» для ее подтверждения. Запись доступна на официальном портале ГБУ РК «МФЦ» info@md-crimea.ru.

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Для льготной категории граждан запись открыта через контакт-центр ГБУ РК «МФЦ» по следующим телефонам: 8(3652)604920 (многоканальный) и +7(978)9509450. Необходимо сообщить сотруднику ФИО, а также свои паспортные данные.

Выдача результатов будет осуществляться без наличия талона. Информацию о готовности документов можно также получить через контакт-центр или в официальных группах МФЦ в социальных сетях.

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