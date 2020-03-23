Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний

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Заключенные в Керчи приступят к пошиву одноразовых масок для крымчан.

Об этом сегодня во время ежедневного доклада о мерах предотвращения распространения короновирусной инфекции в Крыму сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Связались с нашим управлением Федеральной службы исполнения наказаний. Они тоже готовы (шить маски). Сейчас на подвозе марля. И наша керченская (колония) сможет нам пошить маски для крымчан, которые смогут воспользоваться масками для профилактики коронавируса», – сказал Гоцанюк.

Он отметил, что пошивом масок займутся также частные предприниматели. О готовности помочь заявили пять крымских предприятий легкой промышленности. «Проработали вопрос. Есть на территории пять предприятий – индивидуальные предприятия и акционерные общества, которые готовы нам предоставить услугу по пошиву масок», – сказал крымский премьер-министр.

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По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в республике будет сформирован запас в 400 тысяч масок. Крым дополнительно получит 197 тыс масок от минпрома, еще 200 тыс будет закуплено, 20 тыс масок готово поставить УФСИН.

В Керчи находится несколько объектов УФСИН по Крыму и Севастополю: Керченская исправительная колония №2, колония-поселения №1.

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