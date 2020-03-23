Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина

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В Госсовете Крыма проанализируют законодательство и подготовят инициативу по ужесточению ответственности за нарушение карантина по COVID-2019.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать отработать жесткие «санкции» для крымчан, которые нарушают режим самоизоляции. Кроме этого, Аксенов предложил надевать на граждан под карантином электронные браслеты, чтобы предотвратить нарушение режима.

Фикс отметил, что решение о «санкционных» мерах планируют принять на одной из ближайших сессий парламента Крыма.

«Анализируем законодательство и будем готовить законодательную инициативу в Госдуму по ужесточению ответственности за несоблюдение карантинных мер, вплоть до привлечения к уголовной ответственности», - уточнил Фикс.

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Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был обнаружен на полуострове 21 марта. Носителем COVID-2019 оказался житель Евпатории, который недавно вернулся из Франции. Он приехал в Крым из Херсона, показав на границе российский паспорт. При этом не сообщил, что прилетел из Парижа, где был по украинскому биометрическому паспорту. Спустя время он почувствовал недомогание и обратился к медикам. С ним успели контактировать 37 человек, из которых пятеро - члены семьи. Все они помещены на карантин.

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