Крымские министры прошли тест на коронавирус

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Представители Совмина Крыма после командировки в ОАЭ сдали тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.

Ранее сообщалось, что в Минздраве РК держат на контроле ситуацию с министром экономического развития Дмитрием Шеряко и зампредом Совмина РК – министром финансов Республики Крым Ириной Кивико, которые на прошлой неделе побывали в ОАЭ с рабочей поездкой. Тогда в отношении представителей Совмина не были введены ограничительные меры.

Как рассказал Шеряко, он и Кивико успели приехать в Крым до ввода ограничительных мер.

«Мы прилетели 14 марта, а с 16 марта уже ввели ограничения. По приезду мы сдали тесты, и у нас есть заключение о том, что тест отрицательный. Только после этого мы вышли на работу», - сказал он в радиоэфире.

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Он отметил, что «командировка была важной и успешной».

«После встречи многие из коллег изъявили желание посетить Крым, и рассмотреть вопрос об инвестиции, а также рассмотреть полуостров в качестве туристических направлений. Для Крыма это была успешная поездка», - добавил Шеряко.

В свою очередь в пресс-службе минэкономразвития РК объяснили, что «чиновников не посадили на карантин, так как на момент их возвращения из ОАЭ этой страны не было в перечне государств, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка».

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