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Контактировавших с больными коронавирусом, отследят по мобильнику

Понедельник
23 марта 2020
13:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона.

Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Минкомсвязи России организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путем рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы субъектов Российской Федерации. Срок — до 27 марта 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы. С 30 марта в поликлиниках республики на время коронавирусной пандемии будут прекращены диспансеризация и профосмотры. В Севастополе прекращается плановая госпитализация и вводится запрет на посещение медучреждений.

Сегодня: Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса. Правительство России приостановило всероссийскую диспансеризацию взрослого населения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Сегодня: Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан. Крымское управление Роспотребнадзора проверяет около 400 крымчан ежесуточно на предмет наличия коронавируса.

Сегодня: Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу. По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/kontaktirovavshih-s-bolnymi-koronavirusom-otsledyat-po-mobilniku-129348/

 
 

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