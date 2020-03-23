Контактировавших с больными коронавирусом, отследят по мобильнику

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина В Крыму закрывают Никитский ботанический сад Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона.

Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Минкомсвязи России организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путем рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы субъектов Российской Федерации. Срок — до 27 марта 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Читайте: Аксенов дал сутки, чтобы найти все контакты заразившегося крымчанина

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы. С 30 марта в поликлиниках республики на время коронавирусной пандемии будут прекращены диспансеризация и профосмотры. В Севастополе прекращается плановая госпитализация и вводится запрет на посещение медучреждений.

Сегодня : Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса. Правительство России приостановило всероссийскую диспансеризацию взрослого населения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Сегодня : Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан. Крымское управление Роспотребнадзора проверяет около 400 крымчан ежесуточно на предмет наличия коронавируса.

Сегодня : Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу. По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.