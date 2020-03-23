Контактировавших с больными коронавирусом, отследят по мобильнику

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Минкомсвязи России организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путем рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы субъектов Российской Федерации. Срок — до 27 марта 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.
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Сегодня: Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы. С 30 марта в поликлиниках республики на время коронавирусной пандемии будут прекращены диспансеризация и профосмотры. В Севастополе прекращается плановая госпитализация и вводится запрет на посещение медучреждений.
Сегодня: Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса. Правительство России приостановило всероссийскую диспансеризацию взрослого населения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Сегодня: Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан. Крымское управление Роспотребнадзора проверяет около 400 крымчан ежесуточно на предмет наличия коронавируса.
Сегодня: Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу. По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.
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