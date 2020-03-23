Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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23 марта 2020
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Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщила руководитель ведомства Наталья Пеньковская.
«С МВД вчера отрабатывались списки граждан Российской Федерации, которые имеют место регистрации в Республике Крым. По вчерашним всем направленным материалам – они отработаны, направлены в территории, постановления (о нахождении в режиме самоизоляции) выписаны, часть вручена вчера, часть будет вручена сегодня. Список – 400 человек в сутки, он требует обработки», – сообщила Пеньковская.
По словам руководителя ведомства, лаборатории, которые проводят анализ образцов, работают в режиме повышенной готовности. Дефицита тест-систем в республике нет.
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21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный побывал во Франции и приехал на полуостров с территории Украины. Все контакты заразившегося установлены.
По данным на утро понедельника, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (262) находятся в Москве. 17 человек уже выздоровели. В Крыму под динамическим наблюдением, по данным на утро воскресенья, находилось 413 человек, 35 человек – в условиях стационара.
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Сегодня: Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу. По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.
Сегодня: В России за день коронавирус обнаружили еще у 71 человека. За сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 71 человека, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Сегодня: В Крыму не соблюдается масочный режим, а транспорт плохо моют. В местах массового скопления людей нарушается масочный режим, а перевозчики в некоторых городах Крыма плохо проводят работу по профилактике коронавируса.
Вчера: Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус. Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на новость о передаче тест-систем другим странам.
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