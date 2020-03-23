Какой сегодня праздник 23 марта

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Сегодня, 23 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день метеоролога (World Meteorological Day)

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day). В событии принимают участие 193 государства и территории ВМО.

23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации, ВМО (World Meteorological Organization, WMO), в которой было провозглашено образование Организации. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». Сам праздник отмечается с 1961 года.

День работников гидрометеорологической службы РФ

Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник. Он был установлен Указом Президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии.

В свой профессиональный праздник все российские метеорологи получают искренние поздравления от друзей, коллег и руководства за свою эффективную и качественную работу.

Василиса - вешней воды указательница

Народный праздник «Василиса - вешней воды указательница» отмечается 23 марта (по старому стилю - 10 марта). В этот день православная церковь чтит память всех Коринфских мучеников (мужчин и женщин). Но русский народ выбрал из их числа мученицу Василису и посвятил ей день 23 марта. Святую почитали как повелительницу вешних вод. Другие названия праздника: «День Василисы», «Василиса Коринфская», «День мучеников Коринфа», «Кондратьев день».

Также сегодня, 23 марта, отмечают такие праздники:

- День Конституции Чеченской Республики

- Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства

- Праздник мужской солидарности

- День одинаковых носков

- День «OK» (OK Day)

- День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами)

- День щенков (National Puppy Day) в США

- День моря в Боливии

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- День макания чипсов (National Chip And Dip Day) в США

- День оценщика в Кыргызстане

- День польско-венгерской дружбы

- День Пакистана

- День тоста «Мельба» (National Melba Toast Day) в США

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Павел, Георгий, Марк, Феодора, Денис (Дионисий), Кондратий (Кодрат), Крискент, Маркиан, Михаил, Никифор, Виктор, Викторин, Диодор, Клавдий, Папий, Галина, Киприан, Анект, Василиса (Василисса), Галя (Гали), Леонид, Ника, Нунехия, Руфин, Саторин, Серапион (Серафион), Хариесса (Хорисса).

Что происходило 23 марта в прошлые годы

1806 - в Англии запретили работорговлю.

1848 - Венгрия объявила о своей независимости от Австрии.

1857 - установлен первый в мире безопасный лифт.

1891 - в Англии впервые использована сетка для футбольных ворот.

1906 - в России разрешили свободное переселение крестьян.

1918 - Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

1919 - Бенито Муссолини основал фашистскую партию Италии (Fasci de Combattimento)

1921 - город Александровск переименовали в Запорожье.

1928 - Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником

1944 - основан Киевский ботанический сад.

1944 - советские войска окружили немецкую армию под Тернополем

1965 - в космос полетел первый американский экипаж из двух человек; астронавт В. Гриссом стал первым человеком, побывавшей в космосе дважды.

1966 - в Риме впервые за 400 лет произошла официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского.

1967 - состоялся первый бой партизанского отряда Че Гевары с боливийской армией.

1988 - Верховный Совет СССР отказала Армении в передаче ей Нагорного Карабаха.

1990 - в Вильнюс введены советские танки.

1994 - в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

1997 - в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органоврекордное количество для одной операции.

2001 - космическая станция «Мир» затонула в Тихом океане.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 марта. Какие праздники будут завтра?

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