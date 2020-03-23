Из Астрахани в Крым запустят прямые авиарейсы

С 6 июня между Симферополем и Астраханью после четырехлетнего перерыва возобновятся прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

«Рейсы запустит авиакомпания Nordwind. Они будут выполняться с частотой раз в неделю по субботам. Время в пути составит около двух часов», - говорится в сообщении.

Прямые самолеты из Симферополя в Астрахань и обратно будут летать весь курортный сезон до 26 сентября 2020 года. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Embraer 190. Уточняется также, что авиакомпания Nordwind впервые начнет перелеты по указанному маршруту.

Читайте: Власти обещают открыть 20 апреля движение по мосту на улице Гагарина в Симферополе

Ранее сообщалось, что 3 июня возобновятся регулярные рейсы Орска в Симферополь.

Кроме того, летом в Крым начнут летать воздушные суда из Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска. Сообщение продлится до конца сентября.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз. Пассажиропоток на пунктах пропуска на границе с Украиной в Крыму сократился почти в 20 раз.

Сегодня : В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты. С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в поездах следующих в Крым регулярно проводится дезинфекция вагонов, линейный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и антисептиками.

Вчера : Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города и чартеров для вывоза граждан в их страны, сообщает Росавиация.

Вчера : Минтранс: перевозчикам в Крыму категорически не хватает защитных масок. Водители общественного транспорта в Республике Крым обеспечены медицинскими масками меньше, чем на 3% от потребности.