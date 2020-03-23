Холод и ураганный ветер: на Крым надвигается шторм

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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23 марта 2020
По информации регионального гидрометцентра, с вечера 23 марта по 25 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.
В МЧС добавили, что во время непогоды нужно соблюдать все правила безопасности. Избегать линий электропередач, рекламных щитов, вывесок. Также рекомендуется воздержаться от выхода в море и туристических походов.
Ранее в МЧС предупреждали о заморозках. В свою очередь заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко отметила в эфире радио «Спутник в Крыму», что весенние заморозки в разных районах республики повредили от 20 до 80% озимого ячменя. При этом эксперт добавила, что из-за «неординарных» условий развития в этом году ячмень может восстановиться.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на четверг 12 марта
В свою очередь начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что на полуострове до конца марта сохранится холодная погода.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.
Вчера: На Крым идут еще одни сильные заморозки. Очередная волна заморозков идет на Крым.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 15, ближайшей ночью от 4 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.
Суббота, 21 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 5 до 15, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
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