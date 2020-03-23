Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина В Крыму закрывают Никитский ботанический сад Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля

Аксенов попросил чиновников в Крыму избегать личных контактов

Понедельник
23 марта 2020
14:34

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Аксенов попросил чиновников в Крыму избегать личных контактов

© lb.ua

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил чиновников в Крыму избегать личных контактов друг с другом и больше общаться по телефону.

Об этом он сказал в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«До среды у нас должен быть разработан порядок дистанционной работы: рекомендации для всех органов власти, как дистанционно приемы вести. По сути, основным инструментом труда будет мобильный телефон. Если где-то контакты были (с зараженными) – не разносите дальше. Сейчас одна задача – максимально избежать ненужных контактов», – сказал Аксенов.

Ранее Аксенов поручил чиновникам на фоне пандемии заменить «бестолковые совещания» на работу в полях.

Читайте: В Крыму закрывают Никитский ботанический сад

21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный побывал во Франции и приехал на полуостров с территории Украины. Все контакты заразившегося установлены.

По данным на утро понедельника, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (262) находятся в Москве. 17 человек уже выздоровели. В Крыму под динамическим наблюдением, по данным на утро воскресенья, находилось 413 человек, 35 человек – в условиях стационара.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации. Доступ посетителей в здание администрации Ялты ограничен, у всех сотрудников на входе измеряют температуру бесконтактным термометром.

Сегодня: Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина. В Госсовете Крыма проанализируют законодательство и подготовят инициативу по ужесточению ответственности за нарушение карантина по COVID-2019.

Сегодня: В Крыму закрывают Никитский ботанический сад. В Крыму в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть Никитский ботанический сад.

Сегодня: Крымские министры прошли тест на коронавирус. Представители Совмина Крыма после командировки в ОАЭ сдали тест на коронавирусную инфекцию.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/aksenov-poprosil-chinovnikov-v-krymu-izbegat-lichnyh-kontaktov-129363/

 
 

Власть по-крымски

Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации

Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации

Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина

Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина

В Крыму закрывают Никитский ботанический сад

В Крыму закрывают Никитский ботанический сад

Аксенов попросил чиновников в Крыму избегать личных контактов

Аксенов попросил чиновников в Крыму избегать личных контактов

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.