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Глава Крыма Сергей Аксенов попросил чиновников в Крыму избегать личных контактов друг с другом и больше общаться по телефону.

Об этом он сказал в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«До среды у нас должен быть разработан порядок дистанционной работы: рекомендации для всех органов власти, как дистанционно приемы вести. По сути, основным инструментом труда будет мобильный телефон. Если где-то контакты были (с зараженными) – не разносите дальше. Сейчас одна задача – максимально избежать ненужных контактов», – сказал Аксенов.

Ранее Аксенов поручил чиновникам на фоне пандемии заменить «бестолковые совещания» на работу в полях.

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21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный побывал во Франции и приехал на полуостров с территории Украины. Все контакты заразившегося установлены.

По данным на утро понедельника, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (262) находятся в Москве. 17 человек уже выздоровели. В Крыму под динамическим наблюдением, по данным на утро воскресенья, находилось 413 человек, 35 человек – в условиях стационара.

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