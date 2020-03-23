Аксенов попросил чиновников в Крыму избегать личных контактов

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина В Крыму закрывают Никитский ботанический сад Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020
© lb.ua
Об этом он сказал в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
«До среды у нас должен быть разработан порядок дистанционной работы: рекомендации для всех органов власти, как дистанционно приемы вести. По сути, основным инструментом труда будет мобильный телефон. Если где-то контакты были (с зараженными) – не разносите дальше. Сейчас одна задача – максимально избежать ненужных контактов», – сказал Аксенов.
Ранее Аксенов поручил чиновникам на фоне пандемии заменить «бестолковые совещания» на работу в полях.
Читайте: В Крыму закрывают Никитский ботанический сад
21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный побывал во Франции и приехал на полуостров с территории Украины. Все контакты заразившегося установлены.
По данным на утро понедельника, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (262) находятся в Москве. 17 человек уже выздоровели. В Крыму под динамическим наблюдением, по данным на утро воскресенья, находилось 413 человек, 35 человек – в условиях стационара.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации. Доступ посетителей в здание администрации Ялты ограничен, у всех сотрудников на входе измеряют температуру бесконтактным термометром.
Сегодня: Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина. В Госсовете Крыма проанализируют законодательство и подготовят инициативу по ужесточению ответственности за нарушение карантина по COVID-2019.
Сегодня: В Крыму закрывают Никитский ботанический сад. В Крыму в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть Никитский ботанический сад.
Сегодня: Крымские министры прошли тест на коронавирус. Представители Совмина Крыма после командировки в ОАЭ сдали тест на коронавирусную инфекцию.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/aksenov-poprosil-chinovnikov-v-krymu-izbegat-lichnyh-kontaktov-129363/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
21:32 Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса
20:42 Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации
20:08 Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина
19:28 На севастопольском кладбище произошла странная история
19:06 В Крыму закрывают Никитский ботанический сад
18:58 Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля
18:55 В Крыму спортивные школы закрываются на карантин
18:06 Крымские министры прошли тест на коронавирус