Ялтинские школьники после каникул перейдут на дистанционное обучение

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Ялтинские школьники после весенних каникул до 12 апреля будут обучаться дистанционно.

Об этом сообщил начальник городского управления образования местной администрации Ренард Кутковский.

«Вся информация о возможностях дистанционного обучения будет доведена до учеников и родителей, а также опубликована на сайтах образовательных организаций», – заверил он.

По словам руководителя управления образования, такая форма обучения предполагает выполнение заданий учителя, написание творческих проектов, просмотр видеоуроков, работу с учебником, консультации с учителем и многое другое. «При этом обратная связь с педагогом – одна из важнейших составляющих дистанционного обучения», – подчеркнул Кутковский и добавил, что также в этот период будут активно использоваться возможности электронного журнала.

Кроме этого, рассказал он, в настоящее время все издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников, к платформам российской и московской электронных школ и другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном обучении.

В то же время начальник управления образования обратил внимание, что для учеников 1-4 классов, чьи родители работают, предусмотрена возможность посещения школы с 30 марта по 12 апреля, однако в составе групп должно быть не более 12 человек. «А дошкольные учреждения продолжат работать в штатном режиме до особых распоряжений», – пообещал он, уточнив, тем не менее, что «если у родителей есть возможность оставить детей дома, лучше так и сделать, и тем более ни в коем случае не отправлять в детский сад больного ребенка».

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Кутковский также сообщил о том, что планируется внесение изменений в расписание проведения олимпиад и государственного выпускного экзамена в 2020 году, предусматривающих перенос сроков досрочного периода проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на основной период.

Начальник управления образования пояснил, что эти решения приняты по результатам рабочего совещания, проведенного министерством просвещения Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по вопросу организации работы региональных систем образования в условиях повышенной эпидемиологический ситуации.

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