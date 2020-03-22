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Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус

Воскресенье
22 марта 2020
15:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус

© ERR

Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на новость о передаче тест-систем другим странам.

Об этом министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев сообщил во время доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За прошедшие сутки по результатам мониторинга выявлено 166 публикаций на тему распространения коронавируса, среди которых 82 нейтральных, 23 позитивных и 61 негативная. В связи с появлением информации о первом случае заражения коронавирусом в Крыму сейчас ожидаем усиления обсуждения именно этого вопроса. Пока идет преимущественно распространения информации, которую дают официальные представители — Глава Республики Крым и Министерство здравоохранения. Среди негативно воспринятых новостей была новость о том, что Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований в 13 государств — пользователи задаются вопросом, сколько таких тестов передали Крыму, — рассказал Афанасьев.

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Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора РК и Севастополя Наталья Пеньковская заверила, что дефицита в тестах не испытывает ни Крым, ни страна в целом.

— У нас нет никакого дефицита в тест-системах. На сегодняшний день имеем тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции на 5 тысяч человек, каждый день пополняются по мере расходования. Никакого дефицита, по моей информации, ни один субъект Российской Федерации не испытывает, — заявила Пеньковская.

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