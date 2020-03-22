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Власти Крыма хотят закрыть магазин больного коронавирусом жителя Евпатории

Воскресенье
22 марта 2020
11:41

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Первый зараженный коронавирусом крымчанин владеет магазином в Евпатории. Если правоохранители выяснят, что больной имел контакт с работниками по приезду из за границы, магазин закроют.

Об этом в ходе оперативного заседания заявил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

Как сообщалось ранее, на полуострове выявили первого зараженного коронавирусом. Им стал мужчина из Евпатории, вернувшийся из Франции 14 марта. Зараженный скрыл, что был в странах с неблагополучной ситуацией по распространению инфекции и несколько дней не обращался за медпомощью.

На данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести.

«У него есть магазин бытовой химии. Если мы обнаружим, что после возвращения он контактировал со своими продавцами, то, возможно, магазин нужно будет закрыть», - сказал Тихончук.

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В то же время, главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская отметила, что зараженный утверждал, что ни он, ни его супруга не посещали место работы.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь поручил проверить записи видеонаблюдения, чтобы выяснить, насколько полученная информация правдива.

«Как правило, во всех магазинах есть видеонаблюдение. Посмотрите, найдете ли вы его на записи за эти три дня... Если наврал, и поставил под угрозу еще и свое предприятие, тогда закрывать», - сказал Аксенов.

 

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