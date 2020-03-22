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Вице-премьер Крыма пренебрегла самоизоляцией после поездки в ОАЭ

Воскресенье
22 марта 2020
17:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Высокопоставленные чиновники — зампред правительства Крыма Ирина Кивико и глава минэкономразвития Крыма Дмитрий Шеряко — отказались самоизолироваться после поездки в зарубежную страну с неблагополучной коронавирусной ситуацией.

Блогеры из официальной информации пресс-службы правительства Крыма узнали, что как минимум 10-13 марта Кивико и Шеряко находились с так называемой «бизнес-миссией» в Объединенных Арабских Эмиратах, где на 19 марта были зафиксированы 140 заболеваний коронавирусом, согласно информации Всемирной организации здравоохранения.

После возвращения из ОАЭ крымская делегация не ушла на обязательный 2-недельный карантин, Кивико вместо этого участвовала в официальных мероприятиях (в том числе массовых) и контактировала с врио губернатора Севастополя и главой Крыма Сергеем Аксеновым, которые после этого встречались с президентом России, отметил блогер Александр Талипов. Его слова подтверждаются информацией пресс-служб правительства и парламента Крыма.

Читайте: Участников встречи с Путиным в Крыму проверяли на коронавирус

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет настаивать на уголовном преследовании людей, которые, побывав заграницей, скрыли это властей региона или отказались от самоизоляции.

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