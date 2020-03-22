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В Севастополе запретили посещать пациентов больниц

Воскресенье
22 марта 2020
08:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Во всех больницах Севастополя введен запрет на посещение лиц, лежащих в стационаре.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Ограничение связано с действующим на территории города режимом повышенной готовности и является предупредительной мерой, необходимой для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

При этом вещи и продукты больным передавать будет можно, но только по определенному графику. Он установлен в каждом медицинском учреждении.

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«В поликлиниках города приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры. Департамент здравоохранения просит севастопольцев отнестись к принятым мерам с пониманием и уважать медицинских работников», - сообщают в Правительстве Севастополя.

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