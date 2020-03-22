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Власть -> Земельные вопросы

В Севастополе чиновник бесплатно раздавал землю в лесопарковой зоне

Воскресенье
22 марта 2020
13:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


В Севастополе первый заместитель директора Департамента по имущественным и земельным отношениям обвиняется в превышении служебных полномочий после того, как выделил в лесопарковой зоне несколько участков и бесплатно предоставил их людям.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму.

По данным следствия, чиновник издал распоряжение о выделении нескольких земельных участков гражданам на бесплатной основе. Земля была выделена на улицах Муромская и Ромашковая, однако, согласно генплану Севастополя, они расположены в лесопарковой зоне, что делает невозможным их передачу в собственность для индивидуальной жилой застройки.

Передача в личную собственность данных земельных участков нанесла ущерб государству в размере более 10 миллионов рублей. Следствие направляет все усилия, чтобы восстановить законные права города Севастополя на земельные участки. Следствие продолжается.

Читайте: Севастополь исследует свои земли сельхозназначения до конца этого года

Как ранее сообщалось, региональный СК направил в суд дело против бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 15 марта 2020: Для трассы «Таврида» в Севастополе изымут 21 земельный участок. Для строительства 8-го этапа трассы «Таврида» правительство Севастополя выкупит 21 земельный участок, находящийся в частной собственности.

Пятница, 28 февраля 2020: Власти Крыма предлагает в аренду 56 га земли в Черноморском районе. Цель использования участка – сельскохозяйственные работы.

Пятница, 21 февраля 2020: Власти Ялты хотят принудительно выкупать землю. Ялтинские власти намерены провести ревизию выставленных на продажу земельных участков.

Пятница, 21 февраля 2020: Власти Ялты забирают землю у связанной с американцем фирмы. Это уже вторая попытка чиновников разобраться с компанией, получившей гектары южнобережья для застройки многоквартирными домами.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/22/v-sevastopole-chinovnik-besplatno-razdaval-zemlju-v-lesoparkovoi-zone-129281/

 
 

Земельные вопросы

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