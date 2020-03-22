В Севастополе чиновник бесплатно раздавал землю в лесопарковой зоне

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму.
По данным следствия, чиновник издал распоряжение о выделении нескольких земельных участков гражданам на бесплатной основе. Земля была выделена на улицах Муромская и Ромашковая, однако, согласно генплану Севастополя, они расположены в лесопарковой зоне, что делает невозможным их передачу в собственность для индивидуальной жилой застройки.
Передача в личную собственность данных земельных участков нанесла ущерб государству в размере более 10 миллионов рублей. Следствие направляет все усилия, чтобы восстановить законные права города Севастополя на земельные участки. Следствие продолжается.
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Как ранее сообщалось, региональный СК направил в суд дело против бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.
Новости Крыма сообщали ранее:
Воскресенье, 15 марта 2020: Для трассы «Таврида» в Севастополе изымут 21 земельный участок. Для строительства 8-го этапа трассы «Таврида» правительство Севастополя выкупит 21 земельный участок, находящийся в частной собственности.
Пятница, 28 февраля 2020: Власти Крыма предлагает в аренду 56 га земли в Черноморском районе. Цель использования участка – сельскохозяйственные работы.
Пятница, 21 февраля 2020: Власти Ялты хотят принудительно выкупать землю. Ялтинские власти намерены провести ревизию выставленных на продажу земельных участков.
Пятница, 21 февраля 2020: Власти Ялты забирают землю у связанной с американцем фирмы. Это уже вторая попытка чиновников разобраться с компанией, получившей гектары южнобережья для застройки многоквартирными домами.
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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/22/v-sevastopole-chinovnik-besplatno-razdaval-zemlju-v-lesoparkovoi-zone-129281/
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