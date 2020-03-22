В Крыму усиливают контроль за интернет-сетью

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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22 марта 2020
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Как сообщил генеральный директор компании Арчил Бесаев, клиентам «Миранда-медиа» также предоставят бесплатный доступ к некоторым телевизионным каналам.
«Наша компания желает защитить крымчан, поддержать клиентов, которые вынуждены находиться дома, – отметил Бесаев. – Большинство учебных заведений республики, включая школы и университеты, переведены сегодня на дистанционное обучение. Поэтому мы приняли решение об усилении контроля за работой нашей интернет-сети и дополнительных мероприятиях для обеспечения ее устойчивой работы. Также для оперативного решения вопросов клиентов мы усилили контакт-центр, который работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кроме того, мы предоставляем возможность нашим клиентам подключить на выбор один из пяти пакетов IP TV без дополнительной платы, для того, чтобы наши абоненты более комфортно проводили время дома».
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По данным пресс-службы компании, клиенты могут выбрать один из пяти пакетов IP телевидения: для детей это пакеты «Детям» и «Кругозор», для взрослых – «Музыка», «Кино» и «Спорт». Для подключения услуги, необходимо обратиться в контакт-центр компании или оставить заявку в личном кабинете. «Социальная инициатива «Миранда-медиа» будет действовать до 30 апреля и может быть продлены в зависимости от развития ситуации», - уточнили в компании.
Кроме того, «Миранда-медиа» также рассматривает возможность увеличения времени действия услуги обещанного платежа за услуги связи. Это позволит клиентам продолжать пользоваться услугами даже при нулевом балансе.
В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб.
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Сегодня: Торговые сети в Крыму попадут в «черный список» за повышение цен. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что владельцы торговых сетей, которые повысят розничные цены на социально значимые продукты, будут занесены в «черный список».
Сегодня: Власти Крыма хотят закрыть магазин больного коронавирусом жителя Евпатории. Первый зараженный коронавирусом крымчанин владеет магазином в Евпатории. Если правоохранители выяснят, что больной имел контакт с работниками по приезду из за границы, магазин закроют.
Сегодня: В Крыму инспекторы ДПС отказались от 2000 рублей. В начале марта при несении службы по надзору за дорожным движением на автодороге «Симферополь–Евпатория» в районе с. Скворцово нарядом ДПС ОМВД России по Симферопольскому району был остановлен автомобиль «Мерседес Вито» под управлением 70-летнего жителя Евпатории.
Вчера: Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела. Прокуратура Республики Крым завершила проверку по факту получения травм жителями Симферополя во время пиротехнического шоу.
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