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В Крыму усиливают контроль за интернет-сетью

Воскресенье
22 марта 2020
10:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


В Крыму усиливают контроль за интернет-сетью

© Новости Крыма

Ведущий оператор связи Крыма «Миранда-медиа» проводит дополнительные мероприятия для обеспечения устойчивой работы телекоммуникационной сети полуострова в период повышенной нагрузки, пока крымчане вынуждены работать и учиться дистанционно.

Как сообщил генеральный директор компании Арчил Бесаев, клиентам «Миранда-медиа» также предоставят бесплатный доступ к некоторым телевизионным каналам.

«Наша компания желает защитить крымчан, поддержать клиентов, которые вынуждены находиться дома, – отметил Бесаев. – Большинство учебных заведений республики, включая школы и университеты, переведены сегодня на дистанционное обучение. Поэтому мы приняли решение об усилении контроля за работой нашей интернет-сети и дополнительных мероприятиях для обеспечения ее устойчивой работы. Также для оперативного решения вопросов клиентов мы усилили контакт-центр, который работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кроме того, мы предоставляем возможность нашим клиентам подключить на выбор один из пяти пакетов IP TV без дополнительной платы, для того, чтобы наши абоненты более комфортно проводили время дома».

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По данным пресс-службы компании, клиенты могут выбрать один из пяти пакетов IP телевидения: для детей это пакеты «Детям» и «Кругозор», для взрослых – «Музыка», «Кино» и «Спорт». Для подключения услуги, необходимо обратиться в контакт-центр компании или оставить заявку в личном кабинете. «Социальная инициатива «Миранда-медиа» будет действовать до 30 апреля и может быть продлены в зависимости от развития ситуации», - уточнили в компании.

Кроме того, «Миранда-медиа» также рассматривает возможность увеличения времени действия услуги обещанного платежа за услуги связи. Это позволит клиентам продолжать пользоваться услугами даже при нулевом балансе.

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб.

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Вчера: Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела. Прокуратура Республики Крым завершила проверку по факту получения травм жителями Симферополя во время пиротехнического шоу.

 

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