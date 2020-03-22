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В Крыму на коронавирус проверяет всех чиновников после загранкомандировок

Воскресенье
22 марта 2020
19:56

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


В Крыму на коронавирус проверяет всех чиновников после загранкомандировок

© Ялтаинформ

Минздрав Крыма держит на контроле ситуацию с представителями Совета министров, побывавшими в заграничных командировках. Лабораторные исследования проводятся в соответствии с действующими протоколами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.

«При возвращении из служебной командировки из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на момент пересечения государственной границы РФ зампредом Совета министров РК – министром финансов Республики Крым Ириной Кивико и министром экономического развития РК Дмитрием Шеряко, ограничительные мероприятия по ОАЭ установлены не были», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы, министерство здравоохранения Республики Крым держит ситуацию на контроле.

Как сообщалось ранее, 22 марта в Крыму был зафиксирован первый инфицированный коронавирусом. Им оказался мужчина из Евпатории, который недавно ездил во Францию и возвращался оттуда через Краков и Херсон, а границу с Крымом пересек в автомобиле. Он вернулся на полуостров 14 марта, затем почувствовал недомогание, и, наконец, обратившись к медикам, признался, что был в стране с неблагополучной эпидобстановкой. К этому моменту он успел контактировать с 37 человеками.

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Сейчас мужчина находится в евпаторийской больнице, его состояние оценивают, как средне-тяжелое.

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