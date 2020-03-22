В Крыму на коронавирус проверяет всех чиновников после загранкомандировок

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Поклонская попросила россиян не ехать в Крым Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира Вице-премьер Крыма пренебрегла самоизоляцией после поездки в ОАЭ Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус

© Ялтаинформ

Минздрав Крыма держит на контроле ситуацию с представителями Совета министров, побывавшими в заграничных командировках. Лабораторные исследования проводятся в соответствии с действующими протоколами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.

«При возвращении из служебной командировки из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на момент пересечения государственной границы РФ зампредом Совета министров РК – министром финансов Республики Крым Ириной Кивико и министром экономического развития РК Дмитрием Шеряко, ограничительные мероприятия по ОАЭ установлены не были», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы, министерство здравоохранения Республики Крым держит ситуацию на контроле.

Как сообщалось ранее, 22 марта в Крыму был зафиксирован первый инфицированный коронавирусом. Им оказался мужчина из Евпатории, который недавно ездил во Францию и возвращался оттуда через Краков и Херсон, а границу с Крымом пересек в автомобиле. Он вернулся на полуостров 14 марта, затем почувствовал недомогание, и, наконец, обратившись к медикам, признался, что был в стране с неблагополучной эпидобстановкой. К этому моменту он успел контактировать с 37 человеками.

Читайте: Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму

Сейчас мужчина находится в евпаторийской больнице, его состояние оценивают, как средне-тяжелое.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Поклонская попросила россиян не ехать в Крым. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская попросила граждан отказаться от посещения Крыма и отсидеться дома.

Сегодня : Вице-премьер Крыма пренебрегла самоизоляцией после поездки в ОАЭ. Высокопоставленные чиновники — зампред правительства Крыма Ирина Кивико и глава минэкономразвития Крыма Дмитрий Шеряко — отказались самоизолироваться после поездки в зарубежную страну с неблагополучной коронавирусной ситуацией.

Сегодня : Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал тех, кого будут пропускать на полуостров через админграницу в связи с пандемией коронавируса.

Сегодня : Крымский парламент переходит на дистанционный режим работы. С целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции Государственный Совет Республики Крым переходит на дистанционный режим работы.