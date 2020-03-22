В Крыму инспекторы ДПС отказались от 2000 рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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22 марта 2020
Водитель автомобиля, в нарушение Правил дорожного движения, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
При составлении административных материалов за допущенное нарушение гражданин предложил инспектору ДПС денежные средства в размере 2000 рублей за не привлечение его к административной ответственности.
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Инспекторы ДПСотказались от незаконного вознаграждения и сообщили в установленном порядке о факте противоправных действий со стороны водителя. Собранные материалы проверки по данному факту направлены в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела. Прокуратура Республики Крым завершила проверку по факту получения травм жителями Симферополя во время пиротехнического шоу.
Вчера: Росгвардеец ограбил пьяного крымчанина во время патрулирования. Крымский гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении военнослужащего Росгвардии, который обвиняется в грабеже во время несения службы по охране общественного порядка.
Пятница, 20 марта 2020: Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским. Крымские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара, который пытался убедить инспекторов ГИБДД за вознаграждение не составлять в отношении него протокол.
Пятница, 20 марта 2020: Бывший главврач крымской больницы предстанет перед судом за взятку. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы.
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