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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму инспекторы ДПС отказались от 2000 рублей

Воскресенье
22 марта 2020
07:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Март 2020
22 марта 2020


В начале марта при несении службы по надзору за дорожным движением на автодороге «Симферополь–Евпатория» в районе с. Скворцово нарядом ДПС ОМВД России по Симферопольскому району был остановлен автомобиль «Мерседес Вито» под управлением 70-летнего жителя Евпатории.

Водитель автомобиля, в нарушение Правил дорожного движения, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

При составлении административных материалов за допущенное нарушение гражданин предложил инспектору ДПС денежные средства в размере 2000 рублей за не привлечение его к административной ответственности.

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Инспекторы ДПСотказались от незаконного вознаграждения и сообщили в установленном порядке о факте противоправных действий со стороны водителя. Собранные материалы проверки по данному факту направлены в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела. Прокуратура Республики Крым завершила проверку по факту получения травм жителями Симферополя во время пиротехнического шоу.

Вчера: Росгвардеец ограбил пьяного крымчанина во время патрулирования. Крымский гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении военнослужащего Росгвардии, который обвиняется в грабеже во время несения службы по охране общественного порядка.

Пятница, 20 марта 2020: Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским. Крымские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара, который пытался убедить инспекторов ГИБДД за вознаграждение не составлять в отношении него протокол.

Пятница, 20 марта 2020: Бывший главврач крымской больницы предстанет перед судом за взятку. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/22/v-krymu-inspektory-dps-otkazalis-ot-2000-rublei-129300/

 
 

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