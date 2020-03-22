В Крыму инспекторы ДПС отказались от 2000 рублей

В начале марта при несении службы по надзору за дорожным движением на автодороге «Симферополь–Евпатория» в районе с. Скворцово нарядом ДПС ОМВД России по Симферопольскому району был остановлен автомобиль «Мерседес Вито» под управлением 70-летнего жителя Евпатории.

Водитель автомобиля, в нарушение Правил дорожного движения, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

При составлении административных материалов за допущенное нарушение гражданин предложил инспектору ДПС денежные средства в размере 2000 рублей за не привлечение его к административной ответственности.

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Инспекторы ДПСотказались от незаконного вознаграждения и сообщили в установленном порядке о факте противоправных действий со стороны водителя. Собранные материалы проверки по данному факту направлены в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.

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