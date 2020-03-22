Торговые сети в Крыму попадут в «черный список» за повышение цен

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что владельцы торговых сетей, которые повысят розничные цены на социально значимые продукты, будут занесены в «черный список».

«Прошу помнить, что когда мы попадаем в тяжелую ситуацию и кто-то хочет в этот момент нажиться, считаю, что эти действия можно расценивать как вражеские. Все, кто занимается спекуляцией в такое время, когда надо быть вместе, (...) всех заносим в «черный список», - заявил Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, власти республики найдут варианты, как бороться со спекулянтами.

Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что в ряде крупных торговых сетей республики установлено повышение розничных цен на социально значимые продукты питания (гречки, рис, сахар) от 10 до 15%.

«ФАС разъяснено руководителям торговых сетей, что не надо злоупотреблять ценами, и дано предупреждение. Мы планируем провести совещание с ними и подписать меморандум о неповышении цен на социально значимые продукты», - сказал Михайличенко.

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При этом, по его словам, руководители торговых сетей объясняют повышение цен тем, что производители также подняли стоимость товаров на 10-15%.

Глава Крыма заявил, что малый и средний бизнес, связанный со сферой предоставления услуг, в ближайшее время «просядет» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поэтому необходимы меры поддержки.

«Надо разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе рассмотреть возможность освобождения от ряда налогов, страховых взносов и так далее. Сфера услуг сейчас вся будет проседать, потеряют очень серьезно, так как все будут по домам в течение месяца, даже если хорошая погода», - сказал Аксенов.

По его словам, дополнительные меры поддержки должны быть разработаны и представлены к 24 марта.

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