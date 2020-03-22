Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением правительства РФ № ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», - говорится в сообщении.
Как уточняется, исключениями будут регулярные рейсы из Москвы в столицы либо крупные города, а также чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Россию граждан РФ (до полного вывоза указанных граждан).
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Всего в списке рейсов-исключений значатся рейсы в столицы и крупные города 146 стран (в одну страну только один рейс).
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Сегодня: Минтранс: перевозчикам в Крыму категорически не хватает защитных масок. Водители общественного транспорта в Республике Крым обеспечены медицинскими масками меньше, чем на 3% от потребности.
Вчера: Аэропорт Симферополь начал полную проверку пассажиров на коронавирус. Международный аэропорт Симферополь сегодня с 9.30 приступил к полной проверке на коронавирус прилетающих в Крым пассажиров.
Вчера: Между Керчью и Симферополем запустят электропоезда. Из крымской столицы в Керчь с апреля будут курсировать ежедневные электропоезда.
Пятница, 20 марта 2020: В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.
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