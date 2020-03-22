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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира

Воскресенье
22 марта 2020
18:58

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города и чартеров для вывоза граждан в их страны, сообщает Росавиация.

«Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением правительства РФ № ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», - говорится в сообщении.

Как уточняется, исключениями будут регулярные рейсы из Москвы в столицы либо крупные города, а также чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Россию граждан РФ (до полного вывоза указанных граждан).

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Всего в списке рейсов-исключений значатся рейсы в столицы и крупные города 146 стран (в одну страну только один рейс).

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