Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 марта

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 15, ближайшей ночью от 4 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 22 марта.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 83 процентов. Ветер северо-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 13, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 95 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 10, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 86 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 88 процентов. Ветер северо-западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов. Ветер южный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 78 процентов. Ветер северо-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 15, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 88 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Балаклаве - 9, в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, на мысе Тарханкут - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Читайте: Долго ли продлится похолодание в Крыму и каким будет лето

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 5 до 15, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Пятница, 20 марта 2020 : Штормовое предупреждение в Крыму продлили на выходные. В Крыму в выходные дни ночью и утром сохранятся заморозки, температура воздуха и на поверхности почвы составит -1 …-3.

Пятница, 20 марта 2020 : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 16, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Четверг, 19 марта 2020 : Зима не отступает: в Крыму прогнозируют морозы. В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются заморозки.