Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская попросила граждан отказаться от посещения Крыма и отсидеться дома.

Она рассказала, что сама не ездит в Крым из-за распространенной в Москве коронавирусной инфекции.

«Я не езжу в Крым с момента появления коронавируса в Москве. Для меня это непросто. Моя семья, мой дом, родной воздух в конце концов — все это в Крыму. Но мы с дочерью не выходим из квартиры, не гуляем, не посещаем кинотеатры, магазины и находимся в Москве. По одной причине — уважаю правила и меры, принятые руководством страны и города по недопущению распространения вируса. Я очень хочу, чтобы Крым остался местом, где нет коронавируса. По-человечески прошу каждого не разъезжать по улицам, не рваться в Крым, а посидеть дома. И если вы возвращаетесь из-за границы, обязательно звоните специалистам. Соблюдайте простейшие правила безопасности. Подумайте о родных, соседях, которые могут пострадать по вашей вине», — написала она на своих страницах в соцсетях.

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Поклонская напомнила, что в Крым завезли коронавирус «из-за чужой безалаберности».

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