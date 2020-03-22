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Общество -> Погода в Крыму

На Крым идут еще одни сильные заморозки

Воскресенье
22 марта 2020
13:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Очередная волна заморозков идет на Крым.

Об этом сообщают в региональном гидрометцентре. 

«В ночное и утреннее время 23, 24 и 25 марта в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до - 5 градусов», - говорится в сообщении.

В крымском Главке МЧС напомнили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Читайте: На Крым надвигается сильный шторм

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 15, ближайшей ночью от 4 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 5 до 15, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Пятница, 20 марта 2020: Штормовое предупреждение в Крыму продлили на выходные. В Крыму в выходные дни ночью и утром сохранятся заморозки, температура воздуха и на поверхности почвы составит -1 …-3.

Пятница, 20 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 16, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/22/na-krym-idut-eshe-odni-silnye-zamorozki-129320/

 
 

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