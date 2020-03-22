Минтранс: перевозчикам в Крыму категорически не хватает защитных масок

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Водители общественного транспорта в Республике Крым обеспечены медицинскими масками меньше, чем на 3% от потребности.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

На данный момент, по информации ведомства, крымским перевозчикам необходимо 290 тысяч масок, однако, по данным на 19 марта, в наличии было всего 8,5 тысячи масок.«В ближайшее время планируется устранить недостачу, в том числе при помощи федерального центра», - успокоили в министерстве.

Читайте: Аэропорт Симферополь начал полную проверку пассажиров на коронавирус

Как сообщалось ранее, в Крыму собираются ввести пропускной режим на автовокзалах и автостанциях: 23 марта ограничения в тестовом режиме вступят в силу на автостанции «Курортная» в Симферополе, 24 марта – на автовокзале «Евпатория».

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Аэропорт Симферополь начал полную проверку пассажиров на коронавирус. Международный аэропорт Симферополь сегодня с 9.30 приступил к полной проверке на коронавирус прилетающих в Крым пассажиров.

Вчера : Между Керчью и Симферополем запустят электропоезда. Из крымской столицы в Керчь с апреля будут курсировать ежедневные электропоезда.

Пятница, 20 марта 2020 : В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.

Пятница, 20 марта 2020 : На автостанциях Крыма вводится пропускной режим. Пропускной режим вводится на ряде автостанций Крыма – допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов.