Минтранс: перевозчикам в Крыму категорически не хватает защитных масок

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
На данный момент, по информации ведомства, крымским перевозчикам необходимо 290 тысяч масок, однако, по данным на 19 марта, в наличии было всего 8,5 тысячи масок.«В ближайшее время планируется устранить недостачу, в том числе при помощи федерального центра», - успокоили в министерстве.
Читайте: Аэропорт Симферополь начал полную проверку пассажиров на коронавирус
Как сообщалось ранее, в Крыму собираются ввести пропускной режим на автовокзалах и автостанциях: 23 марта ограничения в тестовом режиме вступят в силу на автостанции «Курортная» в Симферополе, 24 марта – на автовокзале «Евпатория».
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Аэропорт Симферополь начал полную проверку пассажиров на коронавирус. Международный аэропорт Симферополь сегодня с 9.30 приступил к полной проверке на коронавирус прилетающих в Крым пассажиров.
Вчера: Между Керчью и Симферополем запустят электропоезда. Из крымской столицы в Керчь с апреля будут курсировать ежедневные электропоезда.
Пятница, 20 марта 2020: В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.
Пятница, 20 марта 2020: На автостанциях Крыма вводится пропускной режим. Пропускной режим вводится на ряде автостанций Крыма – допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов.
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