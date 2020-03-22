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Лукашенко не хочет помогать туристам, которые уехали во время пандемии

Воскресенье
22 марта 2020
08:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Лукашенко не хочет помогать туристам, которые уехали во время пандемии

© rbc.ru

Белорусский лидер отказался эвакуировать граждан страны, которые выехали на отдых после предупреждений о коронавирусе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые выехали из страны после предупреждений о коронавирусе. Об этом 21 марта сообщило агентство Белта.

Лукашенко отметил, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и страны закрывают свои границы.

«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», − подчеркнул глава государства.

Он также раскритиковал граждан, которые выехали из страны, пользуясь картой поляка.

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«Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу − пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал − будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия», − указал Лукашенко.

По данным МИД Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тысяч граждан страны.

На 21 марта в стране вылечились 15 инфицированных и 61 пациент находится в больницах.

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