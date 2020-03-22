Лукашенко не хочет помогать туристам, которые уехали во время пандемии

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Ялтинские школьники после каникул перейдут на дистанционное обучение Крымчане начали массово сообщать о возвращении из неблагоприятных стран Аксенов дал сутки, чтобы найти все контакты заразившегося крымчанина Крымский парламент переходит на дистанционный режим работы В Севастополе запретили посещать пациентов больниц
Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент
Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020
© rbc.ru
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые выехали из страны после предупреждений о коронавирусе. Об этом 21 марта сообщило агентство Белта.
Лукашенко отметил, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и страны закрывают свои границы.
«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», − подчеркнул глава государства.
Он также раскритиковал граждан, которые выехали из страны, пользуясь картой поляка.
Читайте: Власти Крыма рассказали о «фейках о коронавирусе»
«Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу − пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал − будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия», − указал Лукашенко.
По данным МИД Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тысяч граждан страны.
На 21 марта в стране вылечились 15 инфицированных и 61 пациент находится в больницах.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымский парламент переходит на дистанционный режим работы. С целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции Государственный Совет Республики Крым переходит на дистанционный режим работы.
Вчера: Власти пообещали помочь крымчанам вернуться из-за границы. 33 крымчанина сейчас находятся за границей, в том числе в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.
Вчера: Власти Крыма рассказали о «фейках о коронавирусе». Власти Крыма зафиксировали первый «вброс недостоверной информации о распространении на территории республики новой коронавирусной инфекции».
Вчера: Власти Крыма думают, что за пределами полуострова находятся всего 30 крымчан. По информации председателя правительства, «за пределами России находится более трех десятков крымчан».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/22/lukashenko-ne-hochet-pomogat-turistam-kotorye-uehali-vo-vremya-pandemii-129314/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
09:57 Ялтинские школьники после каникул перейдут на дистанционное обучение
09:46 Крымчане начали массово сообщать о возвращении из неблагоприятных стран
09:32 Корабли ЧФ отработали уничтожение воздушных, береговых и морских целей
09:16 Аксенов дал сутки, чтобы найти все контакты заразившегося крымчанина
08:55 Крымский парламент переходит на дистанционный режим работы
08:25 Лукашенко не хочет помогать туристам, которые уехали во время пандемии
08:16 В Севастополе запретили посещать пациентов больниц
07:23 В Крыму инспекторы ДПС отказались от 2000 рублей