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Крымский парламент переходит на дистанционный режим работы

Воскресенье
22 марта 2020
08:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Крымский парламент переходит на дистанционный режим работы

© Новости Крыма

С целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции Государственный Совет Республики Крым переходит на дистанционный режим работы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета РК.

Как рассказал первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, эта временная мера устанавливается в соответствии с Указом Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

— Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможности дистанционного участия депутатов в сессии крымского парламента, очередное заседание которой намечено на 25 марта, – отметил Ефим Фикс, добавив, что в здании Госсовета соблюдаются все меры профилактики: проводится дезинфекция помещений с применением специальных средств и другие защитные меры, в том числе ограничен пропускной режим.

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Кроме того, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс подчеркнул, что в данной ситуации внимание парламентариев будет сосредоточено на состоянии дел в регионах: мониторинг цен на продукты питания и лекарства, оснащенность фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий специальным оборудованием для своевременного оказания медицинской помощи, готовность образовательных учреждений к введению дистанционного обучения и т.д.

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