Крымчане требуют вывезти их из Египта с отдыха

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Вице-премьер Крыма пренебрегла самоизоляцией после поездки в ОАЭ Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус Количество граждан под меднаблюдением в Крыму за сутки увеличилось на 100 человек Торговые сети в Крыму попадут в «черный список» за повышение цен

Более 40 крымчан находятся за границей, при этом десять туристов оказались в сложной ситуации в Египте и требуют помощи.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«За пределами Российской Федерации находятся 43 крымчанина: в Арабской республике Египет – 10, Турция – 11, Тайланд – 11, Объединенные Арабские Эмираты – 6 человек, Шри-Ланка – 1 человек, Доминиканская Республика – 2 человека, Республика Абхазия – 2 человека, – сообщил он. – В сложной ситуации оказались наши крымчане, которые в Арабской Республике Египет».

Как пояснил Игорь Михайличенко, в этой группе шестеро взрослых и четыре ребенка.

По информации вице-премьера, туристы прибыли в Египет 16 марта, и их заверили, что местные отели и авиасообщение не прекратят свою работу из-за карантина. Однако 21 марта, под предлогом дезинфекции, крымчан с помощью полиции выселили из отеля, в котором они отдыхали. «Мы обратились в министерство иностранных дел, связались с дежурным консулом, сообщили, что есть наши крымчане. Всего в Египте в таком же положении находятся тысячи человек – граждан Российской Федерации», – уточнил Михайличенко

Он добавил, что МИД РФ прорабатывает вопрос с эвакуацией граждан.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил выяснить у пострадавших, чем им можно помочь.

Одна из застрявших в Египте крымчанок – Татьяна Букарева ранее на своей странице в социальной сети Вконтакте написала, что «как медик» считала более «благоприятным» во время вспышки ОРВИ находиться в стране с жарким климатом. «Дорогие друзья, рассказываю историю того, как мы остались брошенными в чужой стране. Поездку в Египет мы запланировали в начале января. Как медики, знали, что вспышка ОРВИ всегда приходится на февраль-март и более благоприятно в это время находиться в стане с жарким климатом, тем более начинались случаи коронавируса, а в Египет на тот момент был более благоприятной страной», – написала она.

Читайте: В Крыму отменили профосмотры и диспансеризацию

По информации Букаревой, в группе крымских туристов в Египте есть не только 4 ребенка, но и одна беременная женщина. Сейчас они просят поскорее эвакуировать их домой. «Хватит нас считать, начинайте присылать самолеты, не бросайте людей это не правильно! Друзья, прошу распространить информацию про брошенных людей, может хоть так нас услышат власти», – написала Татьяна Букарева.

Египет заявил о предстоящем закрытии аэропортов и курортов еще 16 марта.

Накануне оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный мужчина побывал во Франции и приехал на полуостров через территорию Украины.

По оперативной информации, всего на утро 22 марта в России зафиксировано 306 случаев заражения новой инфекцией, 53 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (137) находятся в Москве. 16 человек уже выздоровело. Количество зараженных в мире превысило 310 тысяч, выздоровело 95 тысяч, 13,1 тысячи скончались.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус. Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на новость о передаче тест-систем другим странам.

Сегодня : Количество граждан под меднаблюдением в Крыму за сутки увеличилось на 100 человек. Количество граждан, находящихся в Крыму под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, за сутки увеличилось почти на 100 человек.

Сегодня : Карантин по-крымски: власти хотят надеть на зараженных электронные браслеты. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не желают соблюдать карантин из-за коронавируса.

Сегодня : Крымчане начали массово сообщать о возвращении из неблагоприятных стран. Жители Крыма начали массово обращаться в региональное управление Роспотребнадзора после выявления первого случая заражения коронавирусом в республике, чтобы сообщить о своем возвращении из-за границы.