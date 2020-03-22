Крымчане начали массово сообщать о возвращении из неблагоприятных стран

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Жители Крыма начали массово обращаться в региональное управление Роспотребнадзора после выявления первого случая заражения коронавирусом в республике, чтобы сообщить о своем возвращении из-за границы.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщила руководитель ведомства Наталья Пеньковская.

«Вчера после сообщения оперативного штаба у нас была просто обрушена «горячая линия» – люди звонили, которые приехали пять-шесть-семь дней назад и сообщали, что они прибыли. Но если они сообщают об этом на пятый-шестой день пребывания, мы понимаем, что информация была сокрыта и они только сейчас понимают серьезность ситуации и пойдут под наблюдение и самоизоляцию», – сообщила Пеньковская.

Она добавила, что не исключает возникновения новых случаев заражения от вернувшихся из-за границы завтра. «Понятно, что на территорию завозы (вируса) будут. Наша главная задача – не допустить распространения вируса от завозных. Мы должны быть к этому готовы, от этого не застрахован ни один субъект», – рассказала Пеньковская.

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Накануне оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный мужчина побывал во Франции и приехал на полуостров через территорию материковой Украины.

По оперативной информации, всего на утро 22 марта в России зафиксировано 306 случаев заболевания новой инфекцией, 53 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (137) находятся в Москве. 16 человек уже выздоровело. Количество зараженных в мире превысило 310 тысяч, выздоровело 95 тысяч, 13,1 тысячи скончались.

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб. Официальная информация о распространении нового вируса публикуется в специальном разделе на сайте правительства Крыма.

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Сегодня : Аксенов дал сутки, чтобы найти все контакты заразившегося крымчанина. Глава Республики Сергей Аксенов поручил в течение суток выявить все возможные контакты крымчанина, заразившегося коронавирусом.

Сегодня : В Севастополе запретили посещать пациентов больниц. Во всех больницах Севастополя введен запрет на посещение лиц, лежащих в стационаре.

Вчера : Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина. Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов рассказал подробности о подтверждении первого случая коронавирусной инфекции в Крыму.

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