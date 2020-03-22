Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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22 марта 2020
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Об этом он сообщил 22 марта на заседании оперативного штаба по нераспространению эпидемии коронавируса.
«Всех граждан России, а также имеющих вид на жительство, – всех пускаем через границу. Никаких проблем нет. Но все должны помнить о том, что Украина – страна с неблагополучной эпидемической ситуацией. И это должен быть добровольный карантин в течение 14 дней – самоизоляция», – подчеркнул Аксенов.
На данный момент нет реакции соответствующих ведомств Украины на эту информацию.
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Также на заседании Аксенов поручил обеспечить жесткий контроль за использованием медицинских масок водителями общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства Крыма.
Ранее глава управления Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская рассказала, что зараженный коронавирусом крымчанин скрыл факт посещения Франции, когда пересекал административную границу между Крымом и Херсонской областью на российском пункте пропуска.
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Сегодня: Вице-премьер Крыма пренебрегла самоизоляцией после поездки в ОАЭ. Высокопоставленные чиновники — зампред правительства Крыма Ирина Кивико и глава минэкономразвития Крыма Дмитрий Шеряко — отказались самоизолироваться после поездки в зарубежную страну с неблагополучной коронавирусной ситуацией.
Сегодня: Крымский парламент переходит на дистанционный режим работы. С целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции Государственный Совет Республики Крым переходит на дистанционный режим работы.
Сегодня: Лукашенко не хочет помогать туристам, которые уехали во время пандемии. Белорусский лидер отказался эвакуировать граждан страны, которые выехали на отдых после предупреждений о коронавирусе.
Вчера: Власти пообещали помочь крымчанам вернуться из-за границы. 33 крымчанина сейчас находятся за границей, в том числе в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.
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