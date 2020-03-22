Корабли ЧФ отработали уничтожение воздушных, береговых и морских целей

Экипажи больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» на морских полигонах Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

Во время отработки высадки десанта на необорудованное побережье экипажи кораблей отработали «уничтожение огневых точек противника и пунктов противодесантной обороны», расположенных на берегу. После «отбили» воздушное нападение условного противника.

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Кроме того, были выполнены задачи по уничтожению морских целей, имитирующие морские мины.

В дальнейшем экипажи отработают погрузку на корабли боевой техники и морского десанта, с дальнейшей высадкой на необорудованном побережье.

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