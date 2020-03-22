Корабли ЧФ отработали уничтожение воздушных, береговых и морских целей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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22 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
Во время отработки высадки десанта на необорудованное побережье экипажи кораблей отработали «уничтожение огневых точек противника и пунктов противодесантной обороны», расположенных на берегу. После «отбили» воздушное нападение условного противника.
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Кроме того, были выполнены задачи по уничтожению морских целей, имитирующие морские мины.
В дальнейшем экипажи отработают погрузку на корабли боевой техники и морского десанта, с дальнейшей высадкой на необорудованном побережье.
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