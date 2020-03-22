Количество граждан под меднаблюдением в Крыму за сутки увеличилось на 100 человек

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Количество граждан, находящихся в Крыму под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, за сутки увеличилось почти на 100 человек.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«У нас практически со вчерашнего дня количество увеличилось по динамическим наблюдениям практически на 100 человек за сутки, по каждому работаем, – сообщил министр. – На сегодняшний день в целом уже по динамическим наблюдениям по Крыму у нас 413 человек. И в условиях стационара у нас находится 35 человек. Вчера на границе мы у троих человек взяли анализы и у двоих в аэропорту».

Состояние первого заразившегося коронавирусом в Крыму сейчас удовлетворительное. «Состояние его практически удовлетворительное, он не температурит, кашля нет, сатурация в пределах нормы. В связи с этим никаких опасений по поводу его здоровья мы не видим», – сказал Чемоданов.

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Медики совместно с правоохранительными органами уже установили все контакты первого заразившегося. Последним был найден таксист, который вез мужчину. Накануне вечером у него были взяты анализы, результатов исследования пока нет.

Накануне оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный мужчина побывал во Франции и приехал на полуостров через территорию Украины.

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