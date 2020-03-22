Карантин по-крымски: власти хотят надеть на зараженных электронные браслеты

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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не желают соблюдать карантин из-за коронавируса.

Накануне он сообщил, что на полуострове зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции - в Евпатории. Житель этого города 14 марта вернулся в Кырм из Херсона, предъявив на границе российский паспорт. При этом он утаил, что только что прилетел из Парижа, где был по украинскому биометрическому паспорту. Только через сутки, почувствовав сильное недомогание, он обратился к врачам и сознался в своей поездке за границу. С ним успели контактировать 37 человек, из которых пятеро - члены семьи. Удалось найти таксиста, который вез зараженного евпаторийца, теперь разыскивают всех клиентов, с которыми контактировал таксист. Инкубационный период коронавируса составляет от пять суток.

«Если будет выявляться, что те, кто под подозрением, шатаются по городу - принять меры вплоть до того, чтобы надевали электронные браслеты, чтобы можно было реагировать, чтобы они дома сидели. Меры должны быть очень жесткие, если будем сейчас играть в демократию, это к хорошему не приведет», - заявил Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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По мнению главы респкблики, без «драконовских мер» ситуацию с распространением коронавируса не остановить.

Сергей Аксенов поручил проработать внесение изменений в законодательство, дабы предусмотреть уголовное наказание за несоблюдение карантинных мер.

По данным главы крымского Минздрава Игоря Чемоданова, на данный момент под медицинским наблюдением находится 413 человек на дому и 35 в стационаре.

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