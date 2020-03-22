Какой сегодня праздник 22 марта

© pixabay.com

Сегодня, 22 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день таксиста (International Taxi Driver Day)

Фото www.iphones.ru

22 марта во всем мире празднуется Международный день таксиста. Это профессиональный праздник всех таксистов мира. Эта дата связана с тем, что в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые таксисты на автомобилях, на которых были установлены специальные приборы для подсчета расстояния.

Таксист – очень нужная и полезная профессия. Поэтому в Международный день таксиста, следует пожелать водителям желтых автомобилей удобных трасс, вежливых клиентов и достойной оплаты труда. Но главное – работы по призванию, а не по необходимости!

Всемирный день водных ресурсов (World Water Day)

Фото pixabay.com

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить общественное понимание как проблем, так и решений в этой области. Для достижения положительных результатов необходимо превратить слова в обязательства и действия в рамках общей темы.

Жаворонки, Сороки

На Жаворонки день с ночью меряются. Зима кончается, весна начинается. Это один из весенних праздников, который был посвящен встрече Дня весеннего равноденствия, которое было чуть ли не главным событием в жизни наших предков-славян.

Также сегодня, 22 марта, отмечают такие праздники:

- День Балтийского моря (Baltic Sea Day)

- День Лиги арабских государств

- День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

- День финансиста Краснодарского края

- День водкохлебов

- День 40 Севастийских мучеников

- День Кап-кап-капели

- День валяния дурака (National Goof Off Day) в США

- День чувствования себя молодым (As Young As You Feel Day) в США

- День отмены рабства в Пуэрто-Рико

- День посадки деревьев на Синт-Мартене

- День Народно-революционной партии Лаоса

Читайте: Какой сегодня праздник 12 марта

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Феодул, Николай, Горгоний, Феофил, Александр, Афанасий, Гай (Гаий), Дометиан, Домн, Кирилл, Кандид, Леонтий, Клавдий, Исихий, Тарас, Акакий, Аэтий, Аглай (Аглаий), Ангий (Аггий), Валент (Уалент, Уал), Валерий, Вивиан, Евноик (Евник), Екдит (Екдикий), Илиан, Илья (Илий), Ираклий, Кесарь (Кесарий), Кирион (Кирий), Ксанфий, Лисимах, Мелитон, Приск, Сакердон, Северьян (Севериан), Сисиний, Смарагд, Урпасиан, Филоктимон, Флавий, Худион.

Что происходило 22 марта в прошлые годы

816 - римский папа Стефан IV (V) выбирается преемником Льва III.

1312 - по настоянию короля Франции Филиппа IV Красивого папа римский Климент V распустил католический духовно-рыцарский орден тамплиеров (храмовников). Собственность ордена во всей Европе перешла к другим церковным орденам или была конфискована государством.

1613 - группа пуритан отправляется из Англии в Америку, где они начнут строить Бостон.

1633 - Галилей коленопреклоненно отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

1634 - Рембрандт женится на Саскии, воспетой им на многих полотнах.

1654 - в Москву прибывает посольство Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе России.

1675 - король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета.

1841 - в США патентуется производство крахмала.

1874 - впервые проводится игра в большой теннис.

1876 - принятие конституции Испании.

1882 - Конгресс США запретил многоженство.

1888 - собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу.

1895 - в Париже братья Люмьер впервые показали специально приглашенной публике фильм. На белом экране зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев.

1897 - в отдельном кабинете ресторана «Славянский базар» происходит встреча В. И. Немировича-Данченко с К. С. Станиславским. День этой встречи считается днем рождения Московского художественного театра. Инициатором встречи был Немирович-Данченко.

1904 - в лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография.

1907 - в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками.

1963 - группа «Битлз» выпускает альбом Please Please Me, свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 марта. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Какой сегодня праздник 21 марта. Сегодня, 21 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Пятница, 20 марта 2020 : Какой сегодня праздник 20 марта. Сегодня, 20 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Четверг, 19 марта 2020 : Какой сегодня праздник 19 марта. Сегодня, 19 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Среда, 18 марта 2020 : Поклонская из-за коронавируса отменила вечеринку. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, которой 18 марта исполнилось 40 лет, была вынуждена перенести празднование дня своего рождения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.