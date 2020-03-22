Аксенов дал сутки, чтобы найти все контакты заразившегося крымчанина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Март 2020
22 марта 2020
Об этом глава Крыма заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Все контакты без исключения, с кем общался данный персонаж… Почему он не заявился своевременно, вопросы соответственно меры ответственности, насколько он предпринял сам все шаги, чтобы прийти в органы власти и сдать анализы по недопущению распространения заболевания. Но другое дело, что все контактные лица, с кем он контактировал, должны устанавливаться оперативно, все силы должны быть брошены, чтобы максимум в течение суток были установлены, — заявил Аксенов.
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При этом вице-премьер Игорь Михайличенко доложил, что все контактировавшие с заболевшим уже выявлены, вплоть до таксиста, который его вез.
Напомним, вчера в Крыму был официально зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом — им оказался крымчанин, вернувшийся из поездки во Францию.
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Сегодня: Крымчане начали массово сообщать о возвращении из неблагоприятных стран. Жители Крыма начали массово обращаться в региональное управление Роспотребнадзора после выявления первого случая заражения коронавирусом в республике, чтобы сообщить о своем возвращении из-за границы.
Сегодня: В Севастополе запретили посещать пациентов больниц. Во всех больницах Севастополя введен запрет на посещение лиц, лежащих в стационаре.
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