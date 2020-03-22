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Аксенов дал сутки, чтобы найти все контакты заразившегося крымчанина

Воскресенье
22 марта 2020
09:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
22 марта 2020


Глава Республики Сергей Аксенов поручил в течение суток выявить все возможные контакты крымчанина, заразившегося коронавирусом.

Об этом глава Крыма заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Все контакты без исключения, с кем общался данный персонаж… Почему он не заявился своевременно, вопросы соответственно меры ответственности, насколько он предпринял сам все шаги, чтобы прийти в органы власти и сдать анализы по недопущению распространения заболевания. Но другое дело, что все контактные лица, с кем он контактировал, должны устанавливаться оперативно, все силы должны быть брошены, чтобы максимум в течение суток были установлены, — заявил Аксенов.

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При этом вице-премьер Игорь Михайличенко доложил, что все контактировавшие с заболевшим уже выявлены, вплоть до таксиста, который его вез.

Напомним, вчера в Крыму был официально зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом — им оказался крымчанин, вернувшийся из поездки во Францию.

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Сегодня: Крымчане начали массово сообщать о возвращении из неблагоприятных стран. Жители Крыма начали массово обращаться в региональное управление Роспотребнадзора после выявления первого случая заражения коронавирусом в республике, чтобы сообщить о своем возвращении из-за границы.

Сегодня: В Севастополе запретили посещать пациентов больниц. Во всех больницах Севастополя введен запрет на посещение лиц, лежащих в стационаре.

Вчера: Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина. Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов рассказал подробности о подтверждении первого случая коронавирусной инфекции в Крыму.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/22/aksenov-dal-sutki-chtoby-naiti-vse-kontakty-zarazivshegosya-krymchanina-129315/

 
 

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