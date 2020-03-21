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Власть -> Сельское хозяйство

Заморозки в Крыму повредили почти весь озимый ячмень

Суббота
21 марта 2020
13:32

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Март 2020
21 марта 2020


Весенние морозы повредили в разных районах Крыма до 80% озимого ячменя. Больше всего пострадали Красногвардейский, Советский и Нижнегорский районы, где столбики термометров в марте опускались до минус 12 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала заместитель директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.

«Обычно мы не наблюдаем в этом время такое повреждение озимых, но условия этого года неординарные, и растение развивалось практически всю зиму, потому что низких температур не было. Всю зиму шла вегетация, поэтому вещества, которые находятся в листьях и отвечают за морозостойкость, израсходованы практически полностью. Они не должны были в таком количестве расходоваться и должны были защитить», - поясняет Радченко.

Несмотря на то, что на озимом ячмене отмечается повреждение листового аппарата в разной степени, повода для паники нет, утверждает она.

«Некоторые поля стоят сейчас соломенно-желтые, и у сельхозпроизводителей по этому поводу начинается паника. Листовой аппарат погиб, но узел кущения и точка роста живы. Ячмень как культура обладает очень высокой восстановительной способностью, поэтому ячмень - как озимый, так и яровой - должен восстановиться», - подчеркивает ученая.

Процессы восстановления зависят от многих факторов. Прежде всего, это состояние самого растения. Чем оно крепче, тем легче восстановится. Однако Радченко утверждает, что сейчас в Крыму «много таких растений, которые имеют слабое развитие и, что самое важное, слабую корневую систему».

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Еще один важный фактор - погода.

«После заморозков лучше всего прохладная и пасмурная погода, желательно с дождем, тогда растения восстанавливаются очень быстро. При таких условиях, когда отсутствует дождь, а в почве у нас влаги сегодня очень мало, может, есть поля, которые и не восстановятся», - заметила она.

Радченко также добавила, что крымские ученые вывели несколько устойчивых к весенним холодам сортов озимого ячменя, но их продуктивность оказались ниже, чем у других сортов. Тем не менее, сорта крымской селекции - «Восход», «Онега», «Буран», «Огоньковский» - находятся в реестре России и на полях, в том числе, в Крыму. «Если оценить степень повреждения сортов, то наши сорта выдержали эти морозы несколько лучше. Если у других сортов повреждения 50%, то у наших 30-40%», - отметила она.

Полную информацию о состоянии озимых культур крымские ученые могут получить с наступлением тепла, в конце месяца. С 16 марта они постоянно следят за развитием ситуации во всех районах и собирают необходимые сведения.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям. Ночные морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям по всему полуострову.

Четверг, 19 марта 2020: Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники. Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией «Росагролизинг».

Среда, 18 марта 2020: В МЧС Крыма прогнозируют гибель сельхозкультур. В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки, которые могут нанести урон распустившимся почкам ранних косточковых культур.

Четверг, 12 марта 2020: Крымских аграриев призывают наконец-таки начать борьбу с сорняками. Во время проведения фитосанитарных обследований посевов озимых зерновых культур на территории Республики Крым обнаружена высокая численность сорных растений, которая приближается к пороговой.

 

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