Военнослужащий в Крыму обвиняется в вымогательстве денег у сослуживца

Военнослужащий и его знакомые в Крыму обвиняются в вымогательстве денег у другого военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

«Суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего, а также двух граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 163 УК РФ. Они обвиняются в том, что, согласно распределенным ролям, действуя в составе организованной группы, решили завладеть денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, путем вымогательства с применением насилия и под угрозой его применения для достижения преступной цели – незаконного обогащения членов организованной группы», – говорится в сообщении.

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С августа по сентябрь 2019 года обвиняемые неоднократно требовали от сослуживца передачи денежных средств. В пресс-службе суда уточнили, что обвиняемый военнослужащий и его сослуживец проходили службу по контракту. Злоумышленников задержали сотрудники крымского управления ФСБ.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

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